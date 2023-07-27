Безкоштовна роздача іноземних активів російським олігархам може зміцнити владу Путіна – Bloomberg

Іноземні компанії, що оголосили про плани виходу з РФ, опинились у пасці.

Іноземні компанії після захоплення в Росії підприємств Danone та Carlsberg, які планують піти з Росії, побоюються, що не знайдуть покупців на свої активи. Про це пише Bloomberg, інформує ZN.ua .

Такі компанії PepsiCo та Mars до Nestl? та Reckitt Benckiser, які інвестуючи в РФ мільйони у будівництво заводів, ризикують втратити все.

Видання нагадало, що племінник Рамзана Кадирова Якуб Закрієв очолив дочірню компанію виробника йогуртів Danone у Росії. Західні компанії, які все ще працюють у Росії, розуміють, що з ними може статися те саме.

"Західні активи в Росії більше не в безпеці - каже Олександра Прокопенко, позаштатний науковий співробітник Російського Євразійського центру Карнегі в Берліні, - Це новий рубіж у війні. Якщо Кремль піде далі, він повернеться до 90-х: перерозподіл активів на користь більш вигідних власників".

У квітні Путін підписав указ, який дозволяє державі брати під тимчасовий контроль активи компаній або приватних осіб із недружніх держав, зокрема США та їхніх союзників. Проте конфіскація місцевого бізнесу Danone SA та російського виробництва пива Carlsberg A/S минулого тижня стала несподіванкою для їхніх європейських власників, які планували продати свої російські підприємства місцевим компаніям.

Безкоштовне отримання іноземних активів впливовими російськими бізнесменами може зміцнити владу Путіна.

"У рамках прагнення Путіна до влади він збирається розділити багато економічних активів, що перебувають у Росії, і віддати їх своїм поплічникам, щоб зміцнити свою політичну позицію", - говорить Вільям Померанц, директор Інституту Кеннана Центру Уїлсона у Вашингтон.

"Компанії, які повністю локалізовані, не залежать від технологій або комплектуючих з-за кордону, швидше за все, будуть передані під зовнішнє керування", - каже Абдуллаєв.