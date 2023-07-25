Україні для відновлення економіки потрібні жінки — Bloomberg

Без повернення з-за кордону жінок-біженок країна втрачатиме мільярди євро.

Україні необхідно повернути додому жінок, які виїхали за кордон через повномасштабну війну, інакше вплив на економіку буде руйнівним, пише Bloomberg, інформує ZN.ua.

Україні для відновлення економіки потрібні жінки — Bloomberg
© Getty Images

68% українських біженців – жінки, адже більшість чоловіків віком від 18 до 60 років не мають права залишати країну.

За словами Олександра Ісакова з Bloomberg Economics, якщо 2,8 мільйонів жінок-українок працездатного віку не повернуться, це коштуватиме Україні 10% річного довоєнного валового внутрішнього продукту .

Це 20 мільярдів доларів на рік за найгіршого сценарію і це більше, ніж запропонований Європейським Союзом чотирирічний пакет допомоги Україні вартістю 12,5 мільярдів євро на рік.

«Особисто для мене перемога – це коли українські родини об’єднуються в Україні, а не за кордоном. Тому найважливіше завдання зараз для України, для української влади – зробити все можливе, щоб жінки з дітьми повернулися до своїх в Україну», – розповіла заступниця міністра економіки Тетяна Бережна в інтерв’ю виданню.

Ще до війни найслабшою ланкою в економіці України була її демографія з коефіцієнтом народжуваності лише 1,2 — одним із найгірших у Європі. Десятки тисяч убитих солдатів і цивільних осіб, а також ще більша кількість поранених або травмованих, які не можуть працювати, ще більше зменшують кількість робочої сили яка є незамінною для відновлення.

Уряд має амбітні плани щодо повоєнної реконструкції. Там прогнозують, що до 2023 року завдяки вжитим крокам обсяг економіки подвоїться. Однак у профільному міністерстві наголошують, що Україні не вистачає 4,5 мільйона працівників та підприємців, необхідних для досягнення цієї мети.

Заповнити цю прогалину планують, зокрема, і за допомогою біженців, що повертаються (60% з яких мають дипломи), а також іноземців.

З цією метою керівництво країни працює над стимулами для повернення жінок, включаючи нове законодавство про працю, спроби зменшити гендерну різницю в оплаті праці та гранти, щоб допомогти дружинам тих, хто воює на фронті, розпочати бізнес.

Як повідомлялось, про свою готовність залишитися у Польщі на постійній основі навесні минулого року заявили 16% біженців з України. У листопаді 2022 року про своє бажання остаточно переїхати говорять 20% українців.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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