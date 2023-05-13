Глава німецького МЗС застерегла від перебільшених надій щодо співпраці з Китаєм

Анналена Бербок у своєму виступі у Стокгольмі закликала бути обережнішими цього разу, зміцнюючи економічні відносини з Китаєм

Глава німецького МЗС застерегла від перебільшених надій щодо співпраці з Китаєм
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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок застерегла від надто сильного покладання на "принцип надії" у майбутніх відносинах Європейського Союзу з Китаєм, повідомляє DPA, інформує ZN.ua.

“Минуле показало, що надія на міцні економічні відносини, які забезпечують безпеку, може бути оманливою”, - наголосила Бербок на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Стокгольмі, натякаючи на раніше міцні зв’язки блоку з Росією.

За її словами, тепер необхідно вчитися на помилках минулого. Бербок зазначила, що ЄС повинен зменшити ризики, пов'язані з економічною залежністю від Китаю, і "впевнено" використовувати силу спільного ринку блоку.

"Ми не є найбільшими країнами в цьому світі, але Європейський Союз в цілому, особливо єдиний європейський ринок, природно, має владу та силу, яку ми не повинні недооцінювати", — сказала вона.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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