Тайвань озброїв свої F-16 новітніми ракетами для протистояння з Китаєм

Це озброєння є штатним для винищувачів такого типу.

Наприкінці минулого року Тайвань модернізував 100-й винищувач четвертого покоління F-16 до рівня F-16V. На тлі китайської загрози літаки були озброєні ракетами класу "повітря-повітря". Про це повідомляє видання SCMP , інформує ZN.ua .

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Бомбардувальники та винищувачі Народно-визвольної армії Китаю здійснюють регулярні польоти біля острова. У зв'язку з цим Військово-повітряні сили Тайваню вирішили оснастити свої F-16V ракетами AIM-9X Sidewinder, які були закуплені у США в 2016 році.

За даними джерела, всі 64 винищувачі Fighting Falcon, що належать 4-му тактичному винищувальному авіакрилу, обладнані ракетами AIM-9X рівня Block II, Літаки базуються на південному заході острівної держави.

На додаток до Sidewinder, Тайвань використовує ракети AIM-120 AMRAAM. Вони також були помічені на винищувачах F-16V 5-го тактичного винищувального авіакрила. Літаки базуються на сході острова.