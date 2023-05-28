Тайвань озброїв свої F-16 новітніми ракетами для протистояння з Китаєм

Це озброєння є штатним для винищувачів такого типу.

Наприкінці минулого року Тайвань модернізував 100-й винищувач четвертого покоління F-16 до рівня F-16V. На тлі китайської загрози літаки були озброєні ракетами класу "повітря-повітря". Про це повідомляє видання SCMP, інформує ZN.ua.

Тайвань озброїв свої F-16 новітніми ракетами для протистояння з Китаєм
© Lockheed Martin

Бомбардувальники та винищувачі Народно-визвольної армії Китаю здійснюють регулярні польоти біля острова. У зв'язку з цим Військово-повітряні сили Тайваню вирішили оснастити свої F-16V ракетами AIM-9X Sidewinder, які були закуплені у США в 2016 році.

За даними джерела, всі 64 винищувачі Fighting Falcon, що належать 4-му тактичному винищувальному авіакрилу, обладнані ракетами AIM-9X рівня Block II, Літаки базуються на південному заході острівної держави.

На додаток до Sidewinder, Тайвань використовує ракети AIM-120 AMRAAM. Вони також були помічені на винищувачах F-16V 5-го тактичного винищувального авіакрила. Літаки базуються на сході острова.

Тайвань на початку 2023 року замовив нову партію ракет Sidewinder - 100 одиниць на суму майже $80 млн. Поставки завершаться до 2030 року. Крім того, США цього року схвалили продаж 300 ракет AGM-88 HARM і AIM-120C-8 ARMAAM на суму $619 млн.


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
США в ОБСЄ: Якщо вірити російській пропаганді, то їхні ракети знищили кілька десятків комплексів Patriot в УкраїніСША в ОБСЄ: Якщо вірити російській пропаганді, то їхні ракети знищили кілька десятків комплексів Patriot в Україні
Парламентська асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидомПарламентська асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом
Ті ж самі політики стверджували, що Україна має 72 години – в МЗС відповіли Орбану на його прогноз щодо результату війниТі ж самі політики стверджували, що Україна має 72 години – в МЗС відповіли Орбану на його прогноз щодо результату війни
Верещук закликала іноземні уряди не відправляти дітей до тимчасово окупованого КримуВерещук закликала іноземні уряди не відправляти дітей до тимчасово окупованого Криму
Російські війська встановлюють загородження проти човнів на запорізькому напрямкуРосійські війська встановлюють загородження проти човнів на запорізькому напрямку
Блок рекламы


Похожие новости
Росія за кілька місяців зменшила кількість своїх військових у БілорусіРосія за кілька місяців зменшила кількість своїх військових у Білорусі
Між США та Китаєм частішають торгові переговори, незважаючи на напружені відносиниМіж США та Китаєм частішають торгові переговори, незважаючи на напружені відносини
Канада надасть Україні додаткові ракети AIM-9 із арсеналу своїх Збройних СилКанада надасть Україні додаткові ракети AIM-9 із арсеналу своїх Збройних Сил
Конкурент Трампа по виборам у США розповів про свої дії на посту президента стосовно війни в УкраїніКонкурент Трампа по виборам у США розповів про свої дії на посту президента стосовно війни в Україні
Нідерланди озброять свої дрони MQ-9A Reaper ракетами Hellfire та бомбамиНідерланди озброять свої дрони MQ-9A Reaper ракетами Hellfire та бомбами
Навчання українських пілотів на F-16 ще не почалися: Ігнат пояснив ситуаціюНавчання українських пілотів на F-16 ще не почалися: Ігнат пояснив ситуацію
Міністр ВПС США каже, що для поставки F-16 в Україну необхідні місяціМіністр ВПС США каже, що для поставки F-16 в Україну необхідні місяці
В уряді Польщі підтвердили початок навчань українських військових на літаках F-16 – ЗМІВ уряді Польщі підтвердили початок навчань українських військових на літаках F-16 – ЗМІ
Португалія не розглядає відправку Україні F-16, але готова допомогти "авіаційній коаліції" по-іншомуПортугалія не розглядає відправку Україні F-16, але готова допомогти "авіаційній коаліції" по-іншому
У Маріуполі зафіксовано переміщення вантажівок із ракетами для систем ППОУ Маріуполі зафіксовано переміщення вантажівок із ракетами для систем ППО
Последние новости
Подгружаем последние новости