Міноборони Данії оголосило, що надасть Україні винищувачі F-16

Йдеться про літаки в модифікації MLU.

Данія та Нідерланди передадуть Україні винищувачі F-16. Після відповідної заяви у Нідерландах про це також офіційно оголосило Міністерство оборони Данії на своєму сайті , інформує ZN.ua .

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"Винищувачі давно затребувані Україною і мають, серед іншого, сприяти тому, щоб Україна могла захистити свій повітряний простір від незаконної агресії Росії", – йдеться в пресрелізі Міноборони Данії.

У відомстві наголосили, що Данія працюватиме, щоб і інші країни приєдналися до авіаційної коаліції. На даний момент відомо, що в ній візьмуть участь також Нідерланди.

"Я пишаюся тим, що Данія разом з Нідерландами передадуть винищувачі F-16 для боротьби України за свободу від Росії та проти її безглуздої агресії. Підтримка України з боку Данії є непохитною, і завдяки пожертві літаків F16 Данія тепер є лідером", – сказав міністр оборони країни Якоб Еллеманн-Єнсен.

Йдеться про винищувачі F-16 в модифікації MLU, які стоять на озброєнні країни ще з 80-х років минулого століття. Вони неодноразово проходили модернізацію.