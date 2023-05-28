Між США та Китаєм частішають торгові переговори, незважаючи на напружені відносини

Раніше Джо Байден висловлював надію на швидку "відлигу" у відносинах між наддержавами.

Торговий представник США Кетрін Тай зустрілася з міністром торгівлі Китаю Ван Вентао в кулуарах конференції Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Детройті, пише Financial Times .

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Тай висловила стурбованість діями Пекіна проти американських компаній, а також його "неринковим" підходом до економіки та торгівельної політики.

Вентао підкреслив стурбованість Китаю з приводу Тайваню, тарифів, запроваджених експрезидентом Дональдом Трампом щодо американських компаній, які закуповують товари в Китаї, а також Індо-Тихоокеанської економічної рамкової програми президента Джо Байдена - торгової угоди, яка ігнорує Китай і зосереджена на інфраструктурі, стійкості ланцюжка поставок та чистій енергії.

Зустріч відбулася через п'ять днів після того, як президент США спрогнозував швидку "відлигу" у відносинах двох наддержав після закінчення саміту G7, а також через день після того, як Ван провів переговори з міністром торгівлі США Джиною Раймондо, що стало першим візитом високопоставленого китайського чиновника. до столиці США з 2020 року.

Після зустрічі в п'ятницю обидві сторони наголосили на необхідності тримати канали зв'язку відкритими.

Раніше у травні Ван І, головний дипломат Китаю, зустрівся з радником із національної безпеки США Джейком Салліваном у Відні у спробі стабілізувати відносини.

Наразі аналітики закликають Вашингтон та Пекін скористатися рідкісною можливістю для двосторонніх дискусій на високому рівні.

Це включає можливість нового раунду переговорів щодо глобального потепління між Джоном Керрі і Се Чженьхуа, уповноваженими з питань клімату двох найбільших економік світу, які раніше обіцяли спільні дії по боротьбі зі зміною клімату, незважаючи на напружені відносини. Є також сподівання, що Сі та Байден можуть зустрітися під час саміту лідерів Apec у США у листопаді.

Проте, оскільки відносини між США та Китаєм перебувають на найнижчій точці за останні десятиліття, зусилля щодо покращення дипломатичної діяльності просуваються насилу. Сторони конфліктують через нові обмеження на доступ до технологій, а також через підтримку Сі Цзіньпіном політики Володимира Путіна, зокрема щодо України.

Минулого тижня Китай наказав цілій низці своїх інфраструктурних компаній припинити закупівлі у американського чіпмейкера Micron, лише за кілька годин після того, як G7 виступила з найжорсткішою критикою Пекіна.

У середу Сі зустрівся в Пекіні з російським прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним і закликав до поглиблення торговельно-економічних та енергетичних зв'язків із Москвою, незважаючи на вимоги Заходу скоротити підтримку Путіна.