Ще один партнер Китаю. Африканська країна збирається закупити китайську авіацію

Ці літаки відповідають вимогам, які поставили військові, інформує ZN.ua.

Ще один партнер Китаю. Африканська країна збирається закупити китайську авіацію
Фото: Збройні сили Пакистану

Конго збирається придбати у Китаю багатоцільові бойові літаки JF-17 Thunder. Нещодавно делегація з Китайського національного корпусу імпорту та експорту відвідала Кіншасу. Про це повідомляє Politico.

Мета поїздки китайців – запропонувати президенту ДР Конго придбати кілька багатоцільових бойових літаків JF-17 Thunder. Зазначають, що ця пропозиція має задовольнити потреби повітряних сил ДР Конго. У виданні додають, що окрім JF-17 китайська делегація запропонувала також багатоцільові винищувачі J-10.

Китай та ДР Конго вже мали спільні контракти. Повітряні сили ДР Конго замовили дев’ять бойових безпілотників CH-4 у китайської компанії CASC. Також підкреслюється, що китайські компанії складають конкуренцію Росії, яка пропонує країні літаки Су-27.

JF-17 Thunder – це легкий багатоцільовий винищувач-бомбардувальник пакистанської компанії PAC та китайської компанії CAC. Борти мають новітні двигуни та авіоніку.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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