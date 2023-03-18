У США значно збільшилася кількість злочинів на ґрунті ненависті – ФБР

Число злочинів на ґрунті ненависті зросло в США з 2020 по 2021 рік і досягло найвищого рівня відтоді, як уряд почав відслідковувати такі злочини на початку 1990-х років, повідомляє Vox з посиланням на новий звіт Федерального бюро розслідувань (ФБР).

Відстеження злочинів на ґрунті ненависті, як відомо, ускладнене, а дані ФБР залишаються неповними через заниження статистики місцевими та державними органами. Кримінологи розходяться в думках щодо того, чи достатньо даних, щоб робити висновки щодо поширеності злочинів на ґрунті ненависті в США . Але деякі заявили, що звіту Бюро поряд з іншими джерелами даних достатньо, щоб показати, що злочини на ґрунті ненависті загалом останніми роками точно почастішали.

«Чи уловлює ФБР точний обсяг? Звичайно, ні, - каже x Браян Левін, директор Центру вивчення ненависті та екстремізму Каліфорнійського державного університету у Сан-Бернардіно. - Але вони отримують інформацію від надійніших агентств з високою звітністю, і тенденції викликають тривогу».