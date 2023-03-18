У США значно збільшилася кількість злочинів на ґрунті ненависті – ФБР

Найбільш різке річне зростання злочинів на ґрунті ненависті відбулося в США проти азіатів, інформує ZN.ua.

У США значно збільшилася кількість злочинів на ґрунті ненависті – ФБР
© Simbarashe Cha for The New York Times

Число злочинів на ґрунті ненависті зросло в США з 2020 по 2021 рік і досягло найвищого рівня відтоді, як уряд почав відслідковувати такі злочини на початку 1990-х років, повідомляє Vox з посиланням на новий звіт Федерального бюро розслідувань (ФБР).

Відстеження злочинів на ґрунті ненависті, як відомо, ускладнене, а дані ФБР залишаються неповними через заниження статистики місцевими та державними органами. Кримінологи розходяться в думках щодо того, чи достатньо даних, щоб робити висновки щодо поширеності злочинів на ґрунті ненависті в США. Але деякі заявили, що звіту Бюро поряд з іншими джерелами даних достатньо, щоб показати, що злочини на ґрунті ненависті загалом останніми роками точно почастішали.

«Чи уловлює ФБР точний обсяг? Звичайно, ні, - каже x Браян Левін, директор Центру вивчення ненависті та екстремізму Каліфорнійського державного університету у Сан-Бернардіно. - Але вони отримують інформацію від надійніших агентств з високою звітністю, і тенденції викликають тривогу».

Спеціальний звіт опублікували на тлі того, що в США вже третій рік відбуваються акції руху Stop Asian Hate (Припиніть ненавидіти азіатів); трансгендери більш ніж у чотири рази частіше, ніж цисгендери стають жертвами насильницьких злочинів; а Міністерство внутрішньої безпеки США назвало прихильників переваги білої раси найпостійнішою та смертельною загрозою в Америці.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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