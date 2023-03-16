Посли G7 закликають українську владу оперативно призначити членів ВККС

Посли високо оцінили досягнутий Конкурсною комісією з добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів прогрес, інформує ZN.ua.

Посли G7 закликають українську владу оперативно призначити членів ВККС
© Укрінформ

Посли G7 закликали Україну якомога швидше призначити 16 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів із застосуванням прозорої процедури, аби Комісія почала функціонувати, йдеться у Twitter Групи послів «сімки».

У повідомленні також йдеться, що поли високо оцінили досягнутий Конкурсною комісією з добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів прогрес, за якого кількість кандидатів було зменшено до 32.

G7 Ambassadors commend the progress achieved by the Selection Commission of High Qualification Commission of Judges, the pool of candidates being narrowed down to 32. We encourage @HCJnews to timely appoint 16 members through a transparent procedure to make the HQCJ operational.

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) March 16, 2023

Учора, 15 березня конкурсна комісія з добору членів ВККС оголосила перелік із 32 кандидатів, рекомендованих Вищій раді правосуддя для призначення на заняття 16 вакантних посад членів Комісії.

Повне перезавантаження ключових судових органів – Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів – є одним із важливих внутрішніх фронтів у 2023 році. Але плани судової мафії щодо цього зовсім інші, вважає глава «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін. Докладніше про це читайте його у статті «Прогноз-2023: українська корупція під мікроскопом Заходу».


Микита Ткаченко, ZN.ua





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