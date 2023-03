Посли G7 закликають українську владу оперативно призначити членів ВККС

Посли G7 закликали Україну якомога швидше призначити 16 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів із застосуванням прозорої процедури, аби Комісія почала функціонувати, йдеться у Twitter Групи послів «сімки».

У повідомленні також йдеться, що поли високо оцінили досягнутий Конкурсною комісією з добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів прогрес, за якого кількість кандидатів було зменшено до 32.