Фермери Іспанії приєднаються до протестів, що прокотилися по Європі через українську агропродукцію

Про наміри заявили найбільші аграрні профспілки Іспанії.

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Три найбільші аграрні профспілки Іспанії планують приєднатися до фермерських протестів, що проходять у низці країн Європи через дешеву агропродукцію «з третіх країн», у тому числі з України. Про це пише liga.net з посиланням на пресреліз Сільськогосподарської асоціації молодих фермерів (ASAJA), інформує ZN.ua .

Так, ASAJA, COAG та UPA хочуть відновити протести, щоб "вимагати амбітного шокового плану, який містить заходи як на рівні ЄС, так і на рівні уряду Іспанії та автономних спільнот".

У спільній заяві йдеться про прагнення фермерів боротися з "нерегульованим ринком, на якому купується сільськогосподарська продукція з третіх країн за низькими цінами", що сприяє зниженню цін на продукти іспанських фермерів.

Очікується, що акції відбудуться "протягом найближчих тижнів".

Профспілки вимагатимуть:

призупинення переговорів щодо угоди між ЄС та Mercosur (загальний ринок країн Південної Америки, до якого належать Аргентина, Бразилія, Парагвай та Уругвай),

відмови від ратифікації угоди з Новою Зеландією про вільну торгівлю,

призупинення переговорів з Австралією, Індією, Кенією, Мексикою та Чилі,

посилення контролю на кордоні Іспанії з Марокко, щоб гарантувати, що сільськогосподарська продукція, що імпортується звідти, "відповідає внутрішнім правилам ЄС і тарифним ставкам, встановленим угодою про вільну торгівлю".

Про те, чому протест польських автоперевізників є нераціональним, спираючись на цифри пояснює Юлія Самаєва у статті "Блокада кордону. Що варто пояснити полякам, аби її припинити".