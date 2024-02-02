Фермери Іспанії приєднаються до протестів, що прокотилися по Європі через українську агропродукцію
Про наміри заявили найбільші аграрні профспілки Іспанії.
Три найбільші аграрні профспілки Іспанії планують приєднатися до фермерських протестів, що проходять у низці країн Європи через дешеву агропродукцію «з третіх країн», у тому числі з України. Про це пише
Так, ASAJA, COAG та UPA хочуть відновити протести, щоб "вимагати амбітного шокового плану, який містить заходи як на рівні ЄС, так і на рівні уряду Іспанії та автономних спільнот".
У спільній заяві йдеться про прагнення фермерів боротися з "нерегульованим ринком, на якому купується сільськогосподарська продукція з третіх країн за низькими цінами", що сприяє зниженню цін на продукти іспанських фермерів.
Очікується, що акції відбудуться "протягом найближчих тижнів".
Профспілки вимагатимуть:
- призупинення переговорів щодо угоди між ЄС та Mercosur (загальний ринок країн Південної Америки, до якого належать Аргентина, Бразилія, Парагвай та Уругвай),
- відмови від ратифікації угоди з Новою Зеландією про вільну торгівлю,
- призупинення переговорів з Австралією, Індією, Кенією, Мексикою та Чилі,
- посилення контролю на кордоні Іспанії з Марокко, щоб гарантувати, що сільськогосподарська продукція, що імпортується звідти, "відповідає внутрішнім правилам ЄС і тарифним ставкам, встановленим угодою про вільну торгівлю".
Про те, чому протест польських автоперевізників є нераціональним, спираючись на цифри пояснює Юлія Самаєва у статті "Блокада кордону. Що варто пояснити полякам, аби її припинити".