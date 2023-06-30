Відбір глави АРМА: один з членів комісії відкликав свій голос за переможницю Думу

Раніше антикорупціонери виступили проти кандидатури ексзаступниці глави Чернігівської ОДА Думи.

Один із членів конкурсної комісії з відбору глави Агентства з розшуку та менеджменту активів офіційно відкликав свій голос за колишню заступницю глави Чернігівської ОДА Олену Думу, яка днем раніше перемогла в конкурсі на посаду. Йдеться про Дмитра Остапенка, який підписав відповідну заяву і вибачився, повідомив голова правління StateWatch Олександр Лємєнов у Facebook , інформує ZN.ua .

"АРМА: ось це поворот! … Я поки не роблю поспішних висновків, але це те, за що ми боролись – прозорість і підзвітність роботи комісії", – написав Лємєнов.

Варто зазначити, що антикорупційна організація Transparency International Ukraine після оголошення перемоги Думи закликала членів Кабінету Міністрів не голосувати за призначення переможниці конкурсу на цю посаду, оскільки це несе дуже великі репутаційні ризики для країни.