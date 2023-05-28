Конгресмени закликають пришвидшити поставки зброї Україні для перемоги

Поставки F-16- питання часу.

Частина республіканців у Конгресі США закаликають адміністрацію президента Джо Байдена пришвидшити надання Украхїні зброї для перемогию

Зокрема, конгресмен-республіканець від штату Техас Кіт Селф вважає, що для України «далекобійна артилерія важливіша ніж F-16», інформує ZN.ua .

«Як я вже казав президенту Зеленському, коли я був в Україні, я вважаю, що далекобійна артилерія потрібна українцям більше, ніж F-16. Я не розумію, чому ми не надаємо їм балістичні ракети ATACMS, це можуть бути ракети першого блоку, або другого. Ці ракети випускаються із установок HIMARS, які українці і так вже мають. Тому, я вважаю, що артилерія для України важливіша, ніж літаки F-16», – сказав він в інтерв'ю " Голосу Америки ".

На думку конгресвумен від республіканців Енн Вагнер, Вашингтон надає Києву допомогу недостатньо швидко. Також вона розкритувала недостатні дії членів НАТО.

"Конгрес виділив на це кошти багато, багато місяців тому. Ми повинні дати Україні всю зброю та інструменти, які їм потрібні, щоб перемогти Путіна. Якщо українці готові вести боротьбу та жертвувати власним життям, ми тут, в Америці, а також усі члени НАТО, повинні підтримати українців усім необхідним та якомога швидше", – сказала вона.

Конгресмен-демократ Джим Коста вважає, що надання Україні винищувачів після тренування є лише питанням часу.

Очевидно, що спочатку ми маємо підготувати пілотів, – але українські пілоти дуже здібні. Ми також маємо організувати наземну логістику, щоб підтримувати роботу цих літаків, – зауважив законодавець від штату Каліфорнія.