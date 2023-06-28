Посли G7 наголосили на необхідності відновлення прозорого відбору нових суддів
Представники Сімки зустрілись із членами ВККС.
Посли країн Великої сімки провели зустріч із нещодавно призначеними членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,
Зазначається, що посли G7 зустрілися з новопризначеними членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів, щоб привітати їх із вступом на посаду і підкреслити нашу підтримку їхньої роботи як невід’ємної частини судової реформи в Україні.
«Ми наголосили на важливості відновлення прозорого та заснованого на заслугах відбору нових суддів та перевірки діючих суддів. Ми також привітали їхню відданість тісній співпраці з Громадською радою доброчесності, після того, як вона буде сформована», - заявили представники партнерів України.
Нагадаємо, 1 червня Вища рада правосуддя призначила 16 нових членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це розблокувало роботу ВККС, яка не працювала з 2019 року. ВРП частково звернула увагу на рекомендації громадських організацій, і до складу Комісії увійшли лише два кандидати, в яких сумнівалися громадські діячі.
Водночас голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик вважає, що попри початок роботи ВККС оперативний добір суддів поки неможливий. Чому, читайте у інтерв’ю «Голова ВРП Григорій Усик: «Велику палату Верховного суду треба реформувати, але жодних переатестацій суддів».