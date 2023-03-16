Не всі в Європі зрозуміли, що європейська економіка змінилася безповоротно – прем’єр Латвії

Глава латвійського уряду закликав сусідів РФ будувати нові економічні зв’язки без країни-агресора, інформує ZN.ua.

Не всі в Європі зрозуміли, що європейська економіка змінилася безповоротно – прем’єр Латвії
© Mixnews

Прем’єр-міністр Латвії Кріш’янам Каріньш, який напередодні приїхав до України з офіційним візитом, закликав усі країни, які мають у сусідах Росію, будувати економічні зв’язки без РФ, адже економічна співпраця з країною-агресором зупинилася надовго. Про це він сказав на спільному з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем брифінгу в Києві, повідомляє Укрінформ.

Каріньш зазначив, що наразі не всі в Європі зрозуміли, що спільна європейська економіка змінилася докорінно і безповоротно, тому що співпраця з Росією зупинилася не на період війни, а надовго в осяжному майбутньому.

«Це означає, що всі ми, хто має Росію як сусіда - я маю на увазі Фінляндію, Естонію, Латвію, Литву, Польщу, Україну, Молдову, Румунію, Болгарію - маємо розуміти, що настав час нової кооперації і нових економічних зв’язків, які змінять економічне обличчя нашої частини Європи. Таким чином формується нова вісь з півночі на південь. Це буде вісь логістики, нових капіталовкладень, нової економічної співпраці, і в такий спосіб ми зможемо компенсувати ті втрати, які ми всі маємо від того що змінилися напрями нашої економічної діяльності і зовнішньої торгівлі», – додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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