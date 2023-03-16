Вашингтон не хоче знижувати стелю цін на російську нафту – WSJ

Там вважають, що санкції працюють, як і треба: російська нафта досі є на світових ринках і при цьому доходи Кремля суттєво впали, інформує ZN.ua.

Президент США Джо Байден під час зустрічі із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн сказав їй, що не має наміру знижувати раніше встановлену граничну ціну на російську нафту у 60 доларів за барель, бо нинішнє обмеження нібито працює саме так, як треба. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання повідомляє, що намір G7 зберегти граничну ціну на тому ж рівні розвіює сподівання деяких європейських країн на посилення західних санкцій в цьому місяці.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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