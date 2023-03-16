Вашингтон не хоче знижувати стелю цін на російську нафту – WSJ

Президент США Джо Байден під час зустрічі із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн сказав їй, що не має наміру знижувати раніше встановлену граничну ціну на російську нафту у 60 доларів за барель, бо нинішнє обмеження нібито працює саме так, як треба. Про це повідомляє The Wall Street Journal .

Видання повідомляє, що намір G7 зберегти граничну ціну на тому ж рівні розвіює сподівання деяких європейських країн на посилення західних санкцій в цьому місяці.