1+1 намагається відбілити депутата Дубінського, що перебуває під санкціями США – рух "Чесно"

Телеканал випустив понад десяток репортажів зі схвальними описами "волонтерської діяльності" політика, інформує ZN.ua.

1+1 намагається відбілити депутата Дубінського, що перебуває під санкціями США – рух
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Підконтрольний олігарху Ігорю Коломойському телеканал 1+1 намагається покращити репутацію народного депутата Олександра Дубінського, який неодноразово поширював російську пропаганду, а два роки тому потрапив під економічні санкції Сполучених Штатів Америки за втручання у вибори в межах пов’язаної з РФ кампанії впливу. Медіа з жовтня 2022 року випустило 11 репортажів про "благодійну допомогу" політику, зауважив рух "Чесно".

Громадські діячі звернули увагу, що всі ці матеріали мають ознаки тенденційності, а інформаційний привід не відповідає рівню загальноукраїнського телеканалу. Крім того, у загаловках використали формулювання "затишна оселя замість руїн", "герої будівельного фронту", "сніг та мороз не перешкода" та інші.

У кожному репортажі згадується "волонтерська організація "Медіаоборона" забудовника Володимира Хоменка й депутата Дубінського".

У "Чесно" нагадали, що в 2019-2020 роках політик поширював ворожі наративи про зовнішнє управління Україною, "біолабораторії" на її території, а також називав вітання "Слава Україні" – "Героям слава!" нацистським.

Більше того, він продовжує підривну діяльність проти нашої держави зараз. Зокрема, 14 березня 2023 року Дубінський виклав відео на підтримку Української православної церкви (Московського патріархату) та її перебування в Києво-Печерській лаврі. Як пишуть в "Чесно", він не цурається "озвучувати головний мотив Паші-мерседеса і Ко: це намолене хлібне місце, яке приносить чималий дохід".


Максим Царук, ZN.ua





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