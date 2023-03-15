Проміжний звіт про готовність України до вступу у ЄС може з’явитися ближче до літа – Ченцов

Проміжний звіт щодо готовності України до переговорів про вступ у ЄС може бути представлений вже ближче до літа, заявив очільник українського представництва при Євросоюзі Всеволод Ченцов в інтерв’ю «Радіо Свобода». За його словами, Україна демонструє дуже хороший темп на шляху до ЄС.

«Сподіваюся, цей проміжний звіт, який Комісія має представити (зараз ще дата не зафіксована, але, скоріш за все, це буде десь ближче до літа), дозволить зафіксувати належну динаміку, і протягом ще кількох місяців, які в нас залишатимуться до жовтня, умовно (…) ми зможемо вже зафіксувати, скажімо, повне виконання цих умов і що виконання цих умов буде достатньо, щоб перейти до наступного етапу – почати переговори», – наголосив Ченцов.

Щоправда, він не зміг спрогнозувати терміни переговорів. Натомість Ченцов зауважив, що Україна хоче підготуватися до них належним чином та максимально збільшити відсоток адаптації Угоди про Асоціацію. Він пояснив, що це потрібно, аби потім «рухатися в темпі».

Послу також поставили уточнювальне запитання щодо закону про відбір суддів Конституційного суду та зауваження до нього Венеціанської комісії. Ченцов у відповідь заявив, що це «питання в тому числі суверенітету».

«Як український Конституційний суд буде функціонувати? Це питання на сьогодні перебуває на порядку денному діалогу на найвищому рівні. Думаю, ми знайдемо правильний вихід із цієї ситуації і виконання цього критерію буде нам зараховано», – резюмував Ченцов.