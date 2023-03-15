Росія змушена обирати між якісною обороною промисловістю та професійними військовими – ISW

Російська влада продовжує заходи з мобілізації російської оборонно-промислової бази для ведення тривалої війни. Такі заходи змусять Кремль вибирати між кваліфікованими робітниками в "оборонці" та кваліфікованим військовим персоналом, який воює в Україні, повідомляють аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

До таких висновків у ISW дійшли після візиту президента Росії Владіміра Путіна до авіаційного заводу в Улан-Уде (Бурятія). Там, серед іншого, Путін заявив, що оборонно-промислова база страждає від нестачі належно підготовленого персоналу. І оголосив про низку реформ, щоб залучити більше фахівців для роботи на підприємствах військового виробництва, включаючи перерозподіл федеральних активів на житло та підвищення зарплати.Путін також оголосив, що Міністерство промисловості і торгівлі Росії підготувало перелік невизначених спеціальностей для відстрочки від військової служби. Це може свідчити про те, що Кремль надає перевагу використанню кваліфікованих робітників у виробництві російської зброї, а не тому, щоб кваліфіковані солдати воювали в російській армії.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що російські оборонні підприємства суттєво знизили норми найму і тепер приймають працівників без досвіду, з наркоманією, судимістю та банкрутством.