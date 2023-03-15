Є життєздатне рішення – гендиректор МАГАТЕ Гроссі про ЗАЕС

Воно потребує міжнародної підтримки.

Є життєздатне рішення – гендиректор МАГАТЕ Гроссі про ЗАЕС
© Rafael Mariano Grossi / Twitter

Для безпечної роботи Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), яка тимчасово окупована російськими загарбниками, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) віднайшло життєздатне рішення, яке потребує міжнародної підтримки. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі під час виступу в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, передає "Укрінформ".

«Звісно, це (рішення - ред.) має бути політично можливим, а також життєздатним. І у мене склалося враження, що ми маємо на столі життєздатне рішення», - зазначив Гроссі. Додав, що над рішенням працював впродовж місяців.

«І я відчув минулого тижня, коли найбільша атомна електростанція в Європі вшосте була змушена ввімкнути аварійні дизельні генератори, що ми не мали опинитися в такому становищі», - зауважив Гроссі.


Дарія Калиновська-Пархомець, ZN.ua





Интересные новости
Обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер ЛяєнОбстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер Ляєн
Вербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідкаВербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідка
"Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії""Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії"
"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням
Росія через російський суд витребувала у Туреччини гроші за допомогу в гасінні пожежРосія через російський суд витребувала у Туреччини гроші за допомогу в гасінні пожеж
Блок рекламы


Похожие новости
Верховний Суд Британії виніс важливе рішення на користь України у справі "боргу Януковича", яке перевертає акценти в справіВерховний Суд Британії виніс важливе рішення на користь України у справі "боргу Януковича", яке перевертає акценти в справі
На ЗАЕС зростає дефіцит професіоналів: до чого це може призвестиНа ЗАЕС зростає дефіцит професіоналів: до чого це може призвести
Кулеба закликав німецький уряд до оперативнішого вирішення питання боєприпасівКулеба закликав німецький уряд до оперативнішого вирішення питання боєприпасів
Росіяни вигадали новий фейк про Україну і ЗАЕС: Що цього разу?Росіяни вигадали новий фейк про Україну і ЗАЕС: Що цього разу?
НАТО має прийняти рішення про постійну присутність військ для захисту країн Балтії — міністр оборони НімеччиниНАТО має прийняти рішення про постійну присутність військ для захисту країн Балтії — міністр оборони Німеччини
Ситуація зайшла в тупик — Галущенко про переговори щодо ЗАЕССитуація зайшла в тупик — Галущенко про переговори щодо ЗАЕС
Експерти МАГАТЕ опинилися у пастці на ЗАЕС – аналітики ISWЕксперти МАГАТЕ опинилися у пастці на ЗАЕС – аналітики ISW
Маляр: Україна відправить підкріплення в Бахмут, рішення про захист міста не політичнеМаляр: Україна відправить підкріплення в Бахмут, рішення про захист міста не політичне
Передача Україні винищувачів була б нерозумним рішенням — конгресмен СШАПередача Україні винищувачів була б нерозумним рішенням — конгресмен США
Директор ЦРУ розповів, коли він зрозумів, що Путін ухвалив рішення почати війну з УкраїноюДиректор ЦРУ розповів, коли він зрозумів, що Путін ухвалив рішення почати війну з Україною
Последние новости
Подгружаем последние новости