Є життєздатне рішення – гендиректор МАГАТЕ Гроссі про ЗАЕС

Для безпечної роботи Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), яка тимчасово окупована російськими загарбниками, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) віднайшло життєздатне рішення, яке потребує міжнародної підтримки. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі під час виступу в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, передає "Укрінформ".

«Звісно, це (рішення - ред.) має бути політично можливим, а також життєздатним. І у мене склалося враження, що ми маємо на столі життєздатне рішення», - зазначив Гроссі. Додав, що над рішенням працював впродовж місяців.

«І я відчув минулого тижня, коли найбільша атомна електростанція в Європі вшосте була змушена ввімкнути аварійні дизельні генератори, що ми не мали опинитися в такому становищі», - зауважив Гроссі.