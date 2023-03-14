Румунія модернізує авіацію спільно з Ізраїлем

Міністерство національної оборони Румунії замовило у Elbit Systems модернізацію літаків тактичної авіації, а також вертольотів військово-морських сил. Про це повідомила пресслужба компанії на своєму офіційному сайті .

Компанія Elbit Systems отримала чотири контракти на модернізацію навчально-тренувальних літаків IAR99, а також постачання засобів електронної боротьби та тепловізійних оптичних пристроїв Brightnite для вертольотів IAR 300.

В рамках першого контракту компанія інтегрує багатоканальну оптичну станцію SPECTRO XR на вертольоти IAR 300 для підвищення оперативного потенціалу ВМС Румунії.

Для другого контракту Elbit Systems поставить комплекс засобів електронної боротьби, включаючи комплекс попередження про лазерне та радіолокаційне опромінення і інфрачервону систему попередження про запуск ракет (IR MWS).

В рамках третього третього та четвертого контрактів компанія надасть системи доповненої реальності Вrightnite та оптичні станції SPECTRO XR, а також сучасні комплекти авіоніки, вбудовану віртуальну систему авіоніки для навчання в реальному часі, передові монітори та системи активації озброєння.