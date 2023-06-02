Якщо РФ нападе на Молдову, Румунія не втручатиметься

Водночас пообіцяли допомогу зі зброєю

Румунія не відправлятиме свої війська у Молдову у випадку нападу Росії, заявив президент Клаус Йоганніс, передає News Maker.

Російський контингент є досі в Придністров'ї, звідки і можливий напад. © Скріншот з відео

Водночас пообіцяв допомогу зі зброєю і підвищенням оборонного потенціалу:

"У військовому плані я не бачу для нас можливості втрутитися в конфлікт. Але ми можемо допомогти з навчанням військових, підтримати з обладнанням і озброєнням. Є багато способів, якими ми можемо втрутитися і робимо це, щоб допомогти Молдові", — заявив президент Румунії, інформує ZN.ua .