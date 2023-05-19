Маємо донести до всієї міжнародної спільноти, що в Україні вирішується доля світу – Дуда

Президент Польщі також закликав тиснути на країни, які досі не визначилися.

Президент Польші Анджей Дуда, який напередодні заявляв про готовність допомагати у навчанні українських пілотів на сучасних винищувачах, наголосив, що міжнародна спільнота має розуміти, що від результату війни в Україні буде залежати доля світу. Про це йдеться у офіційному Twitter канцелярії польського лідера, інформує ZN.ua .

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Дуда зазначив, що перш за все необхідно продовжити кампанію з військової, політичної та гуманітарної підтримки України.

По-друге, каже очільник Польщі, потрібно нав'язувати подальші жорсткі санкції проти Росії у Євросоюзі та G7, переконати ті держави, які ще не визначились, та мінімізувати залежність від російських енергоресурсів.

"По-третє, донести до всієї міжнародної спільноти, що в Україні вирішується доля світу", – додав він.