Латвія та Естонія спільно працюватимуть над закупкою систем ППО IRIS-T

Вони в майбутньому мають обороняти повітряний простір балтійських країн.

Естонія та Латвія розпочнуть перемовини з німецькою компанією Diehl Defense щодо закупівлі зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM. Про це йдеться у повідомлені міністерства оборони Естонії, інформує ZN.ua .

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Міністр оборони Естонії Ханно Певкур та міністр оборони Латвії Інара Мурнієце оголосили про початок перемовин в рамках спільних закупівель систем ППО.

“Я дуже радий, що разом з Латвією ми досягли наступної віхи в наших спільних закупівлях засобів протиповітряної оборони середньої дальності. Це був спільний проєкт історичного масштабу для нашого оборонного співробітництва, найбільший на сьогодні“, – сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Він зауважив, що якщо перемовини будуть успішними, країни планують досягти підписання контракту про закупівлю та остаточно оголосити переможця торгів цього літа.

“Наша спільно обрана система протиповітряної оборони середньої дальності ще більше захистить небо Латвії та Естонії та забезпечить максимально можливий захист для наших людей, а також цивільної та військової інфраструктури“, — заявила міністр оборони Латвії Інара Мурніеце.