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2023-06-22
Румунія підтримує вступ України в НАТО – Кулеба
Глава МЗС подякував за позицію своїй румунській колезі під час першої особистої зустрічі.
Румунська влада підтримує можливість вступу України в НАТО, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі з румунською колегою Лумініцою Одобеску 21 червня, про що пише
© Андрій Товстиженко, DT.UA
"Під час першої особистої зустрічі з новою міністеркою закордонних справ Румунії Лумініцою Одобеску обговорили активізацію українсько-румунського двостороннього співробітництва з метою реалізації повного потенціалу наших добросусідських відносин. Я подякував Румунії за підтримку членства України в НАТО", – розповів Кулеба.
Максим Царук, ZN.ua