Румунія підтримує вступ України в НАТО – Кулеба

Глава МЗС подякував за позицію своїй румунській колезі під час першої особистої зустрічі.

Румунська влада підтримує можливість вступу України в НАТО, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі з румунською колегою Лумініцою Одобеску 21 червня, про що пише пресслужба МЗС, інформує ZN.ua .

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"Під час першої особистої зустрічі з новою міністеркою закордонних справ Румунії Лумініцою Одобеску обговорили активізацію українсько-румунського двостороннього співробітництва з метою реалізації повного потенціалу наших добросусідських відносин. Я подякував Румунії за підтримку членства України в НАТО", – розповів Кулеба.