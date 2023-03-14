Дві мови у школах: для старшокласників хочуть запровадити двомовне викладання

Міносвіти підготувало велику програму перетворень у системі шкільного навчання. Зокрема, пропонується використовувати дві мови у школах для викладання в старших класах.

В українських школах знову викладатимуть двома мовами

Про це розповів в ефірі одного з телеканалів гендиректор директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН Олег Єресько.

Наприкінці минулого року глава Міносвіти презентував програму "Освіта 4.0: український світанок". Ця програма містить конкретні кроки щодо трансформації шкільної освіти. Вона, зокрема, передбачає запровадження білінгвального (двомовного) викладання у старших класах школи.

В українських школах знову викладатимуть двома мовами

Програма передбачає, що у старшій школі, в якій, як відомо, вестиметься навчання за профілями, профільний предмет викладатимуть двома мовами. Другою мовою викладання буде англійська. Таким чином, закінчуючи середню школу, випускники вже вільно володітимуть хоча б однією іноземною мовою.

Як відомо, раніше викладання в українських школах велося двома мовами – українською та російською. Таким чином школа повертається до двомовного викладання. Щоправда, тепер другою мовою буде англійська, що дасть випускникам ширші перспективи.

Нагадаємо, 2023 року в школах України скасували державну атестацію для випускників.


Марченко Любов, Тудей





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