Росія відчуває «снарядний голод» для артилерії – британська розвідка

Останніми тижнями дефіцит боєприпасів російської артилерії, ймовірно, погіршився до такої міри, що на багатьох ділянках фронту діє надзвичайно жорстке обмеження використання снарядів, заявляють аналітики управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

За словами експертів, це майже напевно було ключовою причиною того, чому жодне російське формування останнім часом не змогло здійснити якісь значущі наступальні дії в оперативному плані.

«Росія майже напевно вже вдалася до видачі старих боєприпасів, які раніше були віднесені до категорії непридатних», - вважають аналітики.

Зокрема вони вказують, що указом президента РФ від 3 березня 2023 року Міністерству торгівлі та промисловості визначено заходи щодо обходу повноважень керівників оборонних галузей, які не виконують виробничі завдання.

«Росія все більше застосовує принципи командної економіки до свого військово-промислового комплексу, оскільки вона визнає, що її оборонні виробничі потужності є ключовою вразливістю у все більш виснажливій «спеціальній військовій операції», - зазначають у британській розвідці.