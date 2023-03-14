В ЄС планують ухвалити власний закон про «іноземних агентів»

Європейський Союз працює над законом, який змусить неурядові групи, консультантів та наукові установи розкривати будь-яке фінансування з-за меж ЄС у рамках придушення іноземного впливу в блоці, пише POLITICO із посиланням на три джерела.

Пропонований закон, який наразі перебуває на ранній стадії розробки, повторює подібні закони Австралії та Сполучених Штатів. У США Закон про реєстрацію іноземних агентів з 1938 року вимагає від лобістів, які працюють від імені іноземних урядів, реєструватися у федеральному уряді.

Версія ЄС навряд чи буде націлена на окремих осіб, однак змусить як комерційні, так і некомерційні організації в усьому блоці розкривати фінансування поза ЄС. За даними джерела в Європейській комісії, наразі триває попереднє обговорення проєкту закону, який, за планом, має бути підготовлений до кінця травня.

Упродовж останніх років Європа стикається з низкою операцій зовнішнього впливу: від спрямованих на зміну результатів виборів російських кампаній зі злому та витоку інформації до китайських грантів для університетів, спрямованих на формування риторики щодо прав людини, а також до «Катаргейту» — одного з найбільших корупційних скандалів, який нещодавно збурив Європарламент.

Президентка Комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про пакет «захисту демократії» під час своєї промови про стан Союзу у вересні минулого року. Це дало початок роботі над законопроектом про іноземний вплив під керівництвом віце-президента Комісії з питань юстиції Вєри Йоурової.

Проте критики говорять, що час для нього обрано невдало. Саме зараз, коли ЄС інтенсифікує роботу над цією пропозицією, в Грузії спалахнули протести проти подібного законопроекту, який змусив би організації реєструватися як «агенти іноземного впливу», якщо більше 20 відсотків їхнього фінансування надходить з-за кордону.

Цей законопроект, який багато хто сприйняв як спробу посилити урядовий контроль за російським принципом, після масових протестів минулого тижня був відкликаний.

«Це, очевидно, делікатна справа. Ми все ще перебуваємо на ранніх стадіях збору інформації від широкого кола зацікавлених сторін, щоб переконатися, що ми використовуємо правильний підхід», — сказав представник Комісії

Неурядові організації вже обурені поперднім опитувальником, який розіслала їм комісія. Ця анкета буде включена до оцінки впливу, яка має бути завершена в квітні.

Видання пише, що ознайомилось із копією примірника такого опитувальника, і в ньому респондентів вже просять детально вказати джерела фінансування поза ЄС.

«Це питання про фінансування здивувало багатьох людей», — сказав Нік Айосса, керівник відділу політики та адвокації Transparency International. Сам він, за його словами, брав участь в одному з усному опитуванні, яке проводила третя сторона.

«Навідні запитання припускали, що вони оцінюють, чи є Transparency International загрозою для демократії», — повідомив він.

Деякі неурядові організації висловили занепокоєння тим, що якщо Європа піде на власну версію Закону США про реєстрацію іноземних агентів, авторитарні лідери, такі як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, можуть використати її як зброю для придушення продемократичних сил у своїй країні, інформує ZN.ua .

За даними джерел, цього тижня Йоурова має намір провести серію зустрічей з групами громадянського суспільства, щоб зменшити занепокоєння.