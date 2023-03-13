Новообраний глава уряду Китаю закликав до співпраці зі США

Прем’єр-міністр Китаю Лі Цян, який напередодні заступив на свою посаду, заявив, що країні необхідно розвивати співпрацю зі Сполученими Штатами Америки. Про це повідомляє Сіньхуа.

Виступаючи на пресконференції після завершення щорічної сесії законодавчого органу Китаю, новий прем’єр зазначив, що, за даними статистики китайської сторони, минулого року торгівля між КНР і США досягла рекордного рівня – майже 760 мільярдів доларів.

« Китай і Сполучені Штати тісно взаємопов’язані економічно й обидві країни лише виграли від розвитку одна одної», — сказав Лі.

Посилаючись на свій власний досвід роботи керівником Шанхаю, економічної столиці КНР , глава уряду КНР розповів, що топменеджери транснаціональних корпорацій, із якими він спілкувався останнім часом, були оптимістично налаштовані з приводу майбутнього Шанхаю та Китаю і висловлювали переконання, що лише співпраця є шляхом до взаємовигідних результатів.

Прем’єр окремо згадав зустріч лідерів КНР і США Сі Цзіньпіна та Джо Байдена в листопаді минулого року на полях саміту глав держав «Групи двадцяти» (G20) та їхні домовленості про стабілізацію китайсько-американських відносин.

«Консенсус, досягнутий між лідерами Китаю та Сполучених Штатів,… має бути втілений у реальній політиці та конкретних діях», — додав Лі.