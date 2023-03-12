Росіяни лікують своїх поранених у цивільних лікарнях – ЦНС

Через втрати росіян у війні проти України, окупанти стали розміщувати своїх поранених військових у цивільних лікарнях на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"У Бердянську з гінекологічного відділення виписали усіх пацієнток та розмістили 30 поранених росіян. В хірургічному та ЛОР відділеннях розмістили 80 важкопоранених загарбників", – зазначають у відомстві.

Раніше до місцевих лікарень ворог завіз своїх медиків, адже українському медперсоналу окупанти не довіряють.

Також окупанти продовжують розміщати військову техніку поруч з відділеннями лікарень та школами, розміщують там й особовий склад. Тим самим використовують цивільних як живий щит.