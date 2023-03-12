Відеофіксація вручення повісток: що може змінитися для українців

Роз'яснення дав експерт.

Відеофіксація вручення повісток: що може змінитися для українців
© 46 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України/facebook

Через військову агресію РФ в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки у віці від 18 до 60 років, які отримують повістки.

Працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК), які займаються врученням повісток військовозобов’язаним громадянам, планують забезпечити бодікамерами. Адвокат Роман Сімутін на своєму YouTube-каналі розповів, що зміниться у цій процедурі після нововведення.

Експерт зазначив, що під час спільного патрулювання поліції та представників ТЦК, процес вручення повістки військовозобов'язаному записуватиметься на камеру. Це стане доказом того, що особа справді отримала документ.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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