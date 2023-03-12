Росіяни вигадали новий фейк про Україну і ЗАЕС: Що цього разу?

Росіяни запустили фейк, нібито Україна відмовилась від ідеї створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції, повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформбезпеки. Щоправда, саме РФ відмовляється створити зону безпеки навколо ЗАЕС.

«Прокремлівські медіа пишуть, що Україна «не готова до реалізації ініціативи МАГАТЕ, яка виключила б атаки з території електростанції та проти неї». Насправді якраз Україна підтримує всі зусилля міжнародної спільноти щодо демілітаризації захопленої Запорізької АЕС, а РФ не припиняє систематично обстрілювати ядерний об’єкт», – йдеться у повідомленні.

Там нагадали, що у серпні минулого року на засіданні Радбезу ООН закликали негайно припинити всі військові дії поблизу Запорізької АЕС, надати місії МАГАТЕ доступ до об’єкта та створити демілітаризовану зону навколо станції. Однак, РФ відкинули всі заклики. Згодом окупанти погодились на коротку місію МАГАТЕ.

«Тоді окупанти влаштували показовий обстріл у спробі зірвати візит. Попри це експерти МАГАТЕ підтвердили, що окупанти розмістили військовий персонал, транспортні засоби та обладнання на різних об’єктах ЗАЕС, що категорично суперечить усім нормам ядерної безпеки», – додали у Центрі.

Після візиту на Запорізьку атомну електростанцію очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі офіційно анонсував початок переговорів з Україною та РФ стосовно створення захисної зони навколо ЗАЕС.

«Україна підтримала пропозицію щодо демілітаризації захопленого ядерного об’єкта. Однак рф продовжила ігнорувати міжнародні зусилля щодо захисту ядерної безпеки і навіть зробила спроби легалізувати захоплення української ЗАЕС.

Зрештою переговори зайшли в глухий кут, а окупанти продовжують ескалацію на станції», – підсумували в Центрі протидії дезінформації.