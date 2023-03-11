"Их там нет": Росія оприлюднила заяву про те, що її війська ніколи не заходили на територію Запорізької АЕС

Тому РФ не збирається виходити із ЗАЕС.

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Представник Росії при міжнародних організаціях у Відні Міхаіл Ульянов направив заяву в Раду керуючих МАГАТЕ, в якій від імені РФ оголосив, що російські військові ніколи не заходили на території Запорізької АЕС. Про те, що слова Ульянова не викликані розумовим помутнінням окремо взятого росіянина, говорить той факт, що текст цієї заяви розміщено на сайті МЗС Росії.

"Як ми вже неодноразово пояснювали, бойових армійських підрозділів на станції немає. Є лише невеликий підрозділ радіологічного захисту, присутність якого на станції в умовах українських обстрілів є абсолютно необхідною", - оголосив Ульянов.

Відповідна заява представника РФ була оголошена у зв'язку із колективною резолюцією делегацій 50 країн щодо Запорізької АЕС, в якій Росію закликали негайно припинити всі дії проти ядерних об’єктів та на ядерних об’єктах в Україні для того, щоб українські компетентні органи змогли відновити повний контроль над ними.


Лія Ільченко, ZN.ua





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