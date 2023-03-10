У Росії співробітників держкомпаній зобов'язують здавати закордонні паспорти до ФСБ – розслідування

Частина співробітників російських відомств, державних компаній та держкорпорацій стала фактично невиїзними після повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Як повідомляє розслідувальний проект «Настоящего времени» та «Радіо Свобода» «Система», деяких прямо попросили здати на зберігання закордонний паспорт.

З посиланням на джерела в керівництві однієї з держкомпаній, чиновників регіонального уряду та менеджера туристичної компанії журналісти зазначають, що в деяких випадках держслужбовців попросили віддати документ на зберігання ФСБ, у деяких – до спеціального відділу за місцем роботи. Незгодним запропонували звільнитися. В результаті в одній із держкомпаній деякі службовці написали заяви за власним бажанням.

У деяких випадках співробітники ФСБ також натякали, що у разі відмови здати паспорт його можуть «анулювати» і виїхати ним за кордон все одно буде неможливо.

Водночас, за даними розслідувачів, єдиного правила чи розпорядження щодо закордонних паспортів немає. Для співробітників різних організацій обмежилися суворою рекомендацією уникати закордонного відпочинку — комусь заборонили будь-який виїзд за кордон, комусь за межі зони Євразійської економічної зони чи ОДКБ.

Один із чиновників федеральних органів влади уточнив журналістам, що заборона «на рівні загального знання» стосується всіх, хто має хоч якийсь рівень доступу до держтаємниці — паспорти прямо здавати не просять, але на відпустку за кордоном не відпустять.

Близьке до адміністрації Путіна джерело стверджує, що більшість кремлівських співробітників «навіть і не намагаються» виїхати кудись. Водночас інше джерело заявило, що деякі 2022 року спокійно їздили у «нейтральні» країни, але дозвіл на такий виїзд міг підписувати особисто голова кремлівської адміністрації Антон Вайно.

Джерела журналістів у російських міністерствах вказують про «індивідуальний підхід», коли частині співробітників дозволяють виїзд «з поважних причин», когось випускають у допустимий перелік країн, або держслужбовець підписує повідомлення, що не має наміру відвідувати зарубіжні країни, але все одно виїжджає, а потім звітує про зміни, що сталися. Існує й угода на виїзд для держслужбовців із попередженням начальства «тільки жодних фотографій у соцмережах».