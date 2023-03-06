Резніков не вірить, що Китай почне допомагати РФ
За словами Олексія Резнікова, пошуки росіянами допомоги у Китаю дають нам позитивний сигнал, інформує
Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Китай все ж не допомагатиму Росії у розв’язаній проти України війні, про що він
«Тільки продовжувати просити наших партнерів тримати потужну позицію, зокрема санкційну. Але я особисто залишаюсь проінформованим оптимістом, що вони цього не зроблять. Я спостерігав за виступами лідерів Китаю та Індії. Вони доволі чітко сказали, що сьогодні війна – це не спосіб розв'язання проблем між країнами», – заявив Резніков.
За його словами, є інші пріоритети, зокрема продумана і свідома позиція. Тому Резніков має надію, що прямої відкритої допомоги Росії не буде.
«З хорошого. Факт, що росіяни шукають там підтримки, дає нам сигнал, що в них починає все бути набагато гірше, ніж було. Вони шукають, де пошити бронежилети, де замовити снаряди. Шукають бронетехніку, шукають гармати, шукають снаряди», – додав Резніков.