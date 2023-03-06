"Вагнер" значною мірою досяг своєї мети біля Бахмута послабити наступальний потенціал ЗСУ – WSJ

На думку авторів матеріалу, саме виснаження українських військових було основним планом ПВК, інформує ZN.ua.

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Метою приватної військової компанії "Вагнер" було не стільки взяття Бахмута на Донеччині, скільки виснаження там українських військових напередодні весняного контрнаступу Києва. У матеріалі The Wall Street Journal говориться, що цей план частково спрацював.

Журналісти пишуть, що "Вагнеру" вдалося досягти певних результатів поряд із Бахмутом, незважаючи на значні втрати.

"З їхньою політикою розстрілу на місці солдатів, які намагаються відступити або здатися, та ігноруванням втрат, що шокують для сучасної війни, одноразові штрафні батальйони "Вагнера" стали унікальною загрозою для українських захисників, просуваючись у той час, коли регулярні російські війська залишаються значною мірою у глухому куті. Жодна армія в демократичному суспільстві не може продовжувати посилати хвилю за хвилею солдатів на неминучу смерть, щоб виграти ще кілька сотень метрів", – йдеться в матеріалі WSJ.

На думку авторів статті, втрати ЗСУ у районі Бахмута ставлять під загрозу здатність Києва здійснити стратегічний контрнаступ після завершення сезону бруду цієї весни.

"Війну виграє не той бік, який здобуває територію, а той, який знищує збройні сили противника. Тут ми витрачаємо надто багато наступального потенціалу, який нам знадобиться для прориву, коли висохнуть українські чорноземи", - наводять журналісти слова командира батальйону третьої штурмової бригади. старшого лейтенанта Петра Горбатенка.


Богдан Затула, ZN.ua





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