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2023-03-05
ЗСУ знищили склад боєприпасів РФ на Кінбурнській косі
Українські військові також знищили одну артилерійську гармату та реактивну систему залпового вогню, інформує
Українські військові завдали удари по вогневих позиціях російських військових на Кінбурнській косі. ЗСУ знищили одну артилерійську гармату та реактивну систему залпового вогню, заявив речник ОК "Південь" Владислав Назаров у
"Урочистим феєрверком відгукнувся і склад боєприпасів, що окупанти тримали на косі", - наголосив Назаров.
За його словами, українські військові також завдали ударів по району зосередження окупаційних військ та техніки на лівобережжі Херсонської області: ліквідовано щонайменше 18 окупантів, знищено три одиниці озброєння та військової техніки.
Анна Конюченко, ZN.ua