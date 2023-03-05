Війна, яку Росія розпочала на території України є неоколоніальною – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда, під час загальних дебатів на 5-й Конференції ООН щодо найменш розвинених країн у Катарі, заявив, що російське повномасштабне вторгнення в Україну має колоніальний характер. Про це повідомляє "Польське радіо".

За його словами, росіяни хочуть завоювати та експлуатувати своїх сусідів, що є продовженням історичного колоніалізму. За його словами, Польща також була його жертвою в минулому.

"Імперія викрадає людей, у тому числі дітей, і відправляє їх углиб Росії. Українці стверджують, що росіяни викрали понад 100 тисяч дітей. Якщо хтось не кориться її волі - імперія вбиває. Хіба це не звучить знайомо? Чи не траплялося такого в історії багатьох країн? Я кажу це відкрито, тому що в минулому Польща була жертвою жорстокої політики сусідніх імперій", – зазначив президент Польщі.

Польський лідер додав, що підтримка жителів найменш розвинених країн має залишатися одним із пріоритетів Європейського Союзу. Він зазначив, що ці країни також сильно постраждали внаслідок нападу Росії на Україну, в тому числі через зростання цін на харчові продукти.