Окупанти на Луганщині їздять по домівках і пропонують паспорти РФ — ОВА

Загарбники організували «виїзний прийом» документів.

Окупанти на Луганщині їздять по домівках і пропонують паспорти РФ — ОВА
© Українські новини

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Луганщини їздять по домівках і пропонують місцевим жителям паспорти РФ. Про це повідомляє Луганська ОВА.

Безпекова ситуація ніяк не вплинула на примусову паспортизацію на тимчасово окупованій території.

Зокрема, щоб пришвидшити цей процес, росіяни організували «виїзний прийом» документів від громадян.

«Їздять по населених пунктах, ходять по подвір’ях, перевіряючи наявність документів РФ. В кого ще нема – змушують писати заяву на місці», - повідомляє ОВА.

Також загарбники продовжують «полювання» на гривню. При цьому, вони зробили все, щоб ускладнити отримання соціальних виплат навіть у рублях.

Зокрема, у населених пунктах Сватівського району росіяни позбавили можливості людей зняти готівку, відключивши банкомати. Пенсіонерам та іншим категоріям населення, які потребують соціального захисту, запропонували звертатися за готівкою у визначені дні.

Через таку організацію люди здебільшого фізично не можуть отримати гроші: у місцях видачі довжелезні черги.

Тим часом колаборанти-держслужбовці вищої ланки у Луганську працюють дистанційно. Ще з кінця зими вони скористалися такою можливістю, з’являючись виключно на протокольні зйомки.

За даними ОВА, занепокоєння викликали побоювання колаборантів за власні життя через активність партизанського руху.

«Втім, на підлеглих їм байдуже – ті виконують свої обов’язки. Останні упевнені, що їхнє керівництво у будь-який момент готове до евакуації», - додали в ОВА.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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