Китай навряд чи заступиться за Росію, якщо її спробують виключити з Радбезу - експостпред України в ООН

Єльченко вважає, що порятунок дипломатичної позиції Москви не настільки важливий для Пекіна, інформує ZN.ua.

Китай навряд чи заступиться за Росію, якщо її спробують виключити з Радбезу - експостпред України в ООН
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З 1991 року Росія займає місце в Раді безпеки ООН, яке колись належало СРСР. Але для будь-якого юриста у світі очевидно, що це незаконно, - сказав колишній постійний представник України в ООН Володимир Єльченко під час дискусії в Atlantic Council.


Лесь Димань, ZN.ua





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