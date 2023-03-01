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2023-03-01
Китай навряд чи заступиться за Росію, якщо її спробують виключити з Радбезу - експостпред України в ООН
Єльченко вважає, що порятунок дипломатичної позиції Москви не настільки важливий для Пекіна, інформує
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З 1991 року Росія займає місце в Раді безпеки ООН, яке колись належало СРСР. Але для будь-якого юриста у світі очевидно, що це незаконно, - сказав колишній постійний представник України в ООН Володимир Єльченко під час дискусії в
Лесь Димань, ZN.ua