Окупанти стягують військову техніку та особовий склад у Мелітополь — Федоров

У тимчасово окупований Мелітополь війська РФ завозять військову техніку та особовий склад, заявив міський голова Іван Федоров, повідомляє "Укрінформ".

"Сьогодні зранку чергова колона військової техніки кількістю понад 50 одиниць пересувалась через Мелітополь у бік міста Запоріжжя та Запорізької лінії фронту", - наголосив Федоров.

Міський голова зазначив, що на узбережжі Молочного лиману і поблизу селища Михайлівка окупанти розмістили тренувальні полігони для мобілізованих.

За його словами, російські військові готуються до оборони міста.

"Вони намагаються звести велику кількість оборонних рубежів, аби втримати місто, але це їм точно не вдасться, бо в наших Збройних сил інші плани", - додав мер.