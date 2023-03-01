WP: США краще бути готовими втілити свої погрози, якщо Китай почне постачати Росії зброю
Попереднього разу, коли адміністрація демократів у Білому домі креслила «червоні лінії», все закінчилося дуже погано, інформує
Адміністрація Джо Байдена твердо наполягає, щоб уряд Китаю не допомагав Росії забезпечувати її армію, яка вторглася в Україну. Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд нещодавно оголосила: «Ми повинні чітко дати зрозуміти, що якщо є якісь думки чи дії з боку Китаю чи інших країн щодо забезпечення летальної підтримки росіянам у їхній жорстокій атаці проти України, тоді це не прийнятно. Це буде червона лінія».
Перспектива того, що Пекін почне допомагати Росії зі зброєю у розв’язаній нею війні - це не порожні балачки, - пише
«Господи, якщо поєднати це з заявою Томас-Грінфілд про «червону лінію», тоді все виглядає зловісно. Тому що попереднього разу, коли адміністрація демократів креслила «червону лінію», це погано закінчилося для невинних людей на місцях, для інтересів США і геополітичної стабільності», - йдеться в статті.