WP: США краще бути готовими втілити свої погрози, якщо Китай почне постачати Росії зброю

Попереднього разу, коли адміністрація демократів у Білому домі креслила «червоні лінії», все закінчилося дуже погано, інформує ZN.ua.

WP: США краще бути готовими втілити свої погрози, якщо Китай почне постачати Росії зброю
© unsplash/sincerelydavidcohen

Адміністрація Джо Байдена твердо наполягає, щоб уряд Китаю не допомагав Росії забезпечувати її армію, яка вторглася в Україну. Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд нещодавно оголосила: «Ми повинні чітко дати зрозуміти, що якщо є якісь думки чи дії з боку Китаю чи інших країн щодо забезпечення летальної підтримки росіянам у їхній жорстокій атаці проти України, тоді це не прийнятно. Це буде червона лінія».

Перспектива того, що Пекін почне допомагати Росії зі зброєю у розв’язаній нею війні - це не порожні балачки, - пише Washington Post. Директор ЦРУ Вільям Бернс сказав у минулі вихідні: «Ми почали збирати розвідувальні дані, які вказують на те, що Китай розглядає передачу летального обладнання. Це не означає, що вони ухвалили остаточне рішення щодо цього і справді почали постачати летальну техніку». Німецьке видання Der Spiegel 23 лютого писало про те, що російська армія веде переговори з китайським виробником безпілотників Xi’an Bingo Intelligent Aviation Technology «про масове виробництво дронів-камікадзе для Росії».

«Господи, якщо поєднати це з заявою Томас-Грінфілд про «червону лінію», тоді все виглядає зловісно. Тому що попереднього разу, коли адміністрація демократів креслила «червону лінію», це погано закінчилося для невинних людей на місцях, для інтересів США і геополітичної стабільності», - йдеться в статті.


Лесь Димань, ZN.ua





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