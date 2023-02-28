Всеукраїнська конференція прокурорів обрала членів Вищої ради правосуддя за своєю квотою

Всеукраїнська конференція прокурорів у вівторок, 28 лютого, визначилася з двома членами Вищої ради правосуддя за своєю квотою. Вони залишатимуться у складі ВРП протягом чотирьох років, повідомила пресслужба ОГП у Telegram .

Згідно з рішенням, до органу було обрано керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генпрокурора Олексія Мельника й заступника начальника відділу запобігання правопорушенням в органах прокуратури управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції ОГП Олега Кандзюбу.