Всеукраїнська конференція прокурорів обрала членів Вищої ради правосуддя за своєю квотою

У Офісі генерального прокурора назвали імена нових членів ВРП, інформує ZN.ua.

Всеукраїнська конференція прокурорів обрала членів Вищої ради правосуддя за своєю квотою
© Офіс генерального прокурора

Всеукраїнська конференція прокурорів у вівторок, 28 лютого, визначилася з двома членами Вищої ради правосуддя за своєю квотою. Вони залишатимуться у складі ВРП протягом чотирьох років, повідомила пресслужба ОГП у Telegram.

Згідно з рішенням, до органу було обрано керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генпрокурора Олексія Мельника й заступника начальника відділу запобігання правопорушенням в органах прокуратури управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції ОГП Олега Кандзюбу.

"Це ще один крок до розбудови сучасної та ефективної системи правосуддя, яка працюватиме в інтересах кожного українця", – зазначив генеральний прокурор Андрій Костін у Facebook.


Максим Царук, ZN.ua





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