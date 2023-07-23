Генсек Ради Європи та президентка Грузії засудили ракетний удар РФ по Одесі

Марія Пейчинович-Бурич заявила, що варварські дії окупантів мають припинитися.

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила російську ракетну атаку Одеси в ніч на 23 липня.

Генсек Ради Європи та президентка Грузії засудили ракетний удар РФ по Одесі
© Нацполіція України

"Я рішуче засуджую сьогоднішню атаку на цивільні та релігійні об’єкти в Одесі. Ці варварські дії мають припинитися", - написала Пейчинович-Бурич у Twitter.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що російський обстріл Одеси є воєнним злочином. Глава держави також зазначила, що засуджує напади на об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та наголосила, що такі дії окупантів є грубим порушення всіх норм міжнародного права.

Раніше Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс та посол США Бріджит Брінк відреагували на масований ракетний удар РФ по Одесі 23 липня. Глава МЗС Франції Катрін Колонна також прокоментувала ракетний удар РФ по Одесі в ніч на 23 липня та назвала його воєнним злочином.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Усі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду мають зобов’язання арештувати Путіна – КулебаУсі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду мають зобов’язання арештувати Путіна – Кулеба
Російські диверсанти пробували прорватись через північний кордонРосійські диверсанти пробували прорватись через північний кордон
Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити зернову угоду без РосіїЗеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити зернову угоду без Росії
Кулеба закликав Росію "припинити грати в голодні ігри"Кулеба закликав Росію "припинити грати в голодні ігри"
Кулеба проводить у штаб-квартирі ООН термінові консультації щодо виходу РФ із зернової угодиКулеба проводить у штаб-квартирі ООН термінові консультації щодо виходу РФ із зернової угоди
Блок рекламы


Похожие новости
Генсек Ради Європи прокоментувала нічний масований удар по ОдесіГенсек Ради Європи прокоментувала нічний масований удар по Одесі
РФ пошкодила в Одесі 25 пам’яток архітектуриРФ пошкодила в Одесі 25 пам’яток архітектури
Епіфаній про удар по собору в Одесі: «Черговий вияв сатанинської злоби «русского міра»Епіфаній про удар по собору в Одесі: «Черговий вияв сатанинської злоби «русского міра»
Посли Великої Британії та США про удар РФ по Одесі: "РФ продовжує нападати на жителів та інфраструктуру"Посли Великої Британії та США про удар РФ по Одесі: "РФ продовжує нападати на жителів та інфраструктуру"
Масований удар по Одесі: в ОВА розповіли про стан постраждалихМасований удар по Одесі: в ОВА розповіли про стан постраждалих
Війська РФ продовжать ракетні удари по півдню, бо ще не досягли своїх цілей — ГуменюкВійська РФ продовжать ракетні удари по півдню, бо ще не досягли своїх цілей — Гуменюк
Глава МЗС України закликав світ відреагувати на варварську атаку РФ по ОдесіГлава МЗС України закликав світ відреагувати на варварську атаку РФ по Одесі
У НАТО політика відкритих дверей, а у РФ — відкритих вікон: Блінкен порадив Прігожину дбати про власну безпекуУ НАТО політика відкритих дверей, а у РФ — відкритих вікон: Блінкен порадив Прігожину дбати про власну безпеку
Депутата міськради Одеси викрили на хабарництві за знищення зелених насадженьДепутата міськради Одеси викрили на хабарництві за знищення зелених насаджень
Від російських атак постраждала будівля генконсульства Китаю в ОдесіВід російських атак постраждала будівля генконсульства Китаю в Одесі
Последние новости
Подгружаем последние новости