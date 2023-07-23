Генсек Ради Європи та президентка Грузії засудили ракетний удар РФ по Одесі

Марія Пейчинович-Бурич заявила, що варварські дії окупантів мають припинитися.

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила російську ракетну атаку Одеси в ніч на 23 липня.

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"Я рішуче засуджую сьогоднішню атаку на цивільні та релігійні об’єкти в Одесі. Ці варварські дії мають припинитися", - написала Пейчинович-Бурич у Twitter.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що російський обстріл Одеси є воєнним злочином. Глава держави також зазначила, що засуджує напади на об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та наголосила, що такі дії окупантів є грубим порушення всіх норм міжнародного права.