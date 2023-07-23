Генсек Ради Європи та президентка Грузії засудили ракетний удар РФ по Одесі
Марія Пейчинович-Бурич заявила, що варварські дії окупантів мають припинитися.
Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила російську ракетну атаку Одеси в ніч на 23 липня.
"Я рішуче засуджую сьогоднішню атаку на цивільні та релігійні об’єкти в Одесі. Ці варварські дії мають припинитися", - написала Пейчинович-Бурич у
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
Раніше Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс та посол США Бріджит Брінк відреагували на масований ракетний удар РФ по Одесі 23 липня. Глава МЗС Франції Катрін Колонна також прокоментувала ракетний удар РФ по Одесі в ніч на 23 липня та назвала його воєнним злочином.