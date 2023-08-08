Боррель: Путін підживлює державні перевороти в Африці своєю брехливою пропагандою

Євродипломат також заперечив звинувачення у втручанні ЄС у переворот в Нігері.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що перевороти в Африці грають на руку російському президенту Владіміру Путіну. Про це він написав у блозі на сайті Європейської служби зовнішніх дій, інформує ZN.ua.

Боррель: Путін підживлює державні перевороти в Африці своєю брехливою пропагандою
© Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci?n/flickr

Боррель відкинув звинувачення у втручанні ЄС у переворот в Нігері.

"Єдине втручання, про яке ми можемо говорити сьогодні – це військове повалення обраного президента і втручання імперіалістичної Росії, яка хоче використовувати африканські режими як пішаків у своїй глобальній шаховій грі", – зазначив глава європейської дипломатії.

Високий представник ЄС зауважив, що Путін підживлює ці державні перевороти своєю брехливою пропагандою і наживається на встановленні військових режимів за допомогою приватних воєнізованих формувань, які грабують багатства регіону.

"Шлях військової диктатури та міжнародної ізоляції може бути лише глухим кутом для країн регіону, як з точки зору їхньої безпеки, так і з точки зору їхнього нагального економічного та соціального розвитку", – сказав він.

За його словами, "грандіозні економічні обіцянки Росії ніколи не були виконані, а факти говорять самі за себе, коли мова йде про безпеку: в Малі з приходом групи Вагнера кількість терористичних атак і звірств проти населення зросла в рази".

"Настав час зупинити цей небезпечний дрейф для народів Сахелю і сусідніх країн", – додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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