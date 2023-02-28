Forbes: Танкістам України на танках Leopard 1 доведеться вчитися мислити, як снайпери

Україна отримає від 100 до 237 танків Leopard 1A5 від Німеччини, Нідерландів, Данії і, можливо, Бельгії. Це не хороший танк, але й не жахливий. Це бойова машина з сильними і слабкими сторонами. І з правильним підходом вона може вижити і перемогти.

На щастя для ЗСУ, армія Бразилії досі використовує Leopard 1A5. І один бразильський офіцер має переконливі ідеї, як краще використати ці танки, - пише Forbes .

«Займіть височину. Використовуйте маскування. Правильно використовуйте місцевість», - писав капітан Ардріану Сантьягу Гарсія в журналі Armor у 2020 році. Це офіційний журнал Армії США про танки.

42-тонним Leopard 1A5 керує екіпаж з чотирьох людей. Машина поєднує в собі корпус і башту з 1960-х, оптику і систему контролю вогню з 1980-х і сучасну 105-міліметрову основну гармату. В класичній моделі цього танка найбільша слабкість - це броня. В фронтовій частині башти сталева броня має товщину близько 70 міліметрів, а на задній і бокових частинах корпусу вона вдвічі тонша.