Forbes: Танкістам України на танках Leopard 1 доведеться вчитися мислити, як снайпери

Сильна сторона цих старих німецьких танків - це їхня гармата, але є і слабкості, які доведеться враховувати, інформує ZN.ua.

Forbes: Танкістам України на танках Leopard 1 доведеться вчитися мислити, як снайпери
© Canadian Army | Arm?e canadienne/flickr

Україна отримає від 100 до 237 танків Leopard 1A5 від Німеччини, Нідерландів, Данії і, можливо, Бельгії. Це не хороший танк, але й не жахливий. Це бойова машина з сильними і слабкими сторонами. І з правильним підходом вона може вижити і перемогти.

На щастя для ЗСУ, армія Бразилії досі використовує Leopard 1A5. І один бразильський офіцер має переконливі ідеї, як краще використати ці танки, - пише Forbes.

«Займіть височину. Використовуйте маскування. Правильно використовуйте місцевість», - писав капітан Ардріану Сантьягу Гарсія в журналі Armor у 2020 році. Це офіційний журнал Армії США про танки.

42-тонним Leopard 1A5 керує екіпаж з чотирьох людей. Машина поєднує в собі корпус і башту з 1960-х, оптику і систему контролю вогню з 1980-х і сучасну 105-міліметрову основну гармату. В класичній моделі цього танка найбільша слабкість - це броня. В фронтовій частині башти сталева броня має товщину близько 70 міліметрів, а на задній і бокових частинах корпусу вона вдвічі тонша.


Лесь Димань, ZN.ua





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