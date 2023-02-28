Польща замовила 1400 новітніх БМП

Польща замовила 1400 бойових машин піхоти Borsuk власного виробництва для озброєння армії. Про це повідомляє сайт міністерства оборони Польщі.

У вівторок відповідну рамкову угоду схвалив міністр національної оборони Маріуш Блащак. Договір на виробництво і постачання БМП Borsuk укладено між Агентством озброєнь Польщі та консорціумом компаній Polska Grupa Zbrojeniowa і Huta Stalowa Wola. Це замовлення називають найбільшим проєктом у польській оборонній промисловості за останні 50 років.

За словами Маріуша Блащака, перші чотири одиниці БМП Borsuk надійдуть до польського війська для тестувань вже цього року. Бойові машини Borsuk від польської оборонної промисловості мають замінити у сухопутних військах збройних сил Польщі застарілі БМП-1.

БМП оснащена дистанційно керованим бойовим модулем ZSSW-30, який озброєний 30-мм гарматою Bushmaster Mk 44/S з боєзапасом у 200 снарядів і 7,62-мм кулеметом UKM-2000C з боєкомплектом 400 набоїв.