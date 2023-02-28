Польща замовила 1400 новітніх БМП

Країна планує масштабне переозброєння.

Польща замовила 1400 новітніх БМП
Фото - Polska Grupa Zbrojeniowa

Польща замовила 1400 бойових машин піхоти Borsuk власного виробництва для озброєння армії. Про це повідомляє сайт міністерства оборони Польщі.

У вівторок відповідну рамкову угоду схвалив міністр національної оборони Маріуш Блащак. Договір на виробництво і постачання БМП Borsuk укладено між Агентством озброєнь Польщі та консорціумом компаній Polska Grupa Zbrojeniowa і Huta Stalowa Wola. Це замовлення називають найбільшим проєктом у польській оборонній промисловості за останні 50 років.

За словами Маріуша Блащака, перші чотири одиниці БМП Borsuk надійдуть до польського війська для тестувань вже цього року. Бойові машини Borsuk від польської оборонної промисловості мають замінити у сухопутних військах збройних сил Польщі застарілі БМП-1.

БМП оснащена дистанційно керованим бойовим модулем ZSSW-30, який озброєний 30-мм гарматою Bushmaster Mk 44/S з боєзапасом у 200 снарядів і 7,62-мм кулеметом UKM-2000C з боєкомплектом 400 набоїв.


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
Мінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у МаріуполіМінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у Маріуполі
Біля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танкБіля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танк
Путін не знайшов рішення глухого кута, в якому опинилась Росія — британська розвідкаПутін не знайшов рішення глухого кута, в якому опинилась Росія — британська розвідка
Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"
Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14
Блок рекламы


Похожие новости
Польща та Єврокомісія запускають ініціативу із пошуку викрадених українських дітей в РФПольща та Єврокомісія запускають ініціативу із пошуку викрадених українських дітей в РФ
Польща підписала угоду про ліцензійне виробництво більш ніж тисячі танків та САУПольща підписала угоду про ліцензійне виробництво більш ніж тисячі танків та САУ
Польща назвала терміни надання Україні 14 танків Leopard 2Польща назвала терміни надання Україні 14 танків Leopard 2
Угорщина погрожує заблокувати продовження санкцій ЄС проти 1400 росіян — POLITICOУгорщина погрожує заблокувати продовження санкцій ЄС проти 1400 росіян — POLITICO
Польща зібрала танковий батальйон для УкраїниПольща зібрала танковий батальйон для України
Польща закриває перехід на кордоні з Білоруссю і вводить нові санкціїПольща закриває перехід на кордоні з Білоруссю і вводить нові санкції
Польща готова поставити Україні винищувачі, але не першою — МоравецькийПольща готова поставити Україні винищувачі, але не першою — Моравецький
Польща та країни Балтії закликали Єврокомісію прискорити роботу щодо заморожених активів РФПольща та країни Балтії закликали Єврокомісію прискорити роботу щодо заморожених активів РФ
Моравецький: якби всі допомагали Україні так, як Польща, війна уже б закінчиласяМоравецький: якби всі допомагали Україні так, як Польща, війна уже б закінчилася
Польща вже почала готувати українських військових на танках Leopard – БлащакПольща вже почала готувати українських військових на танках Leopard – Блащак
Последние новости
Подгружаем последние новости