Польща створює нову дивізію, яка буде розміщуватися поблизу білоруського кордону

Перші підрозділи вже сформовані.

У місті Колно відбулася церемонія відкриття нової військової частини, що стала першим підрозділом нової дивізії Легіонів. Про це повідомило міноборони Польщі у своєму Twitter, інформує ZN.ua.

Польща створює нову дивізію, яка буде розміщуватися поблизу білоруського кордону
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Першим підрозділом новоствореного з'єднання став моторизований батальйон. При цьому командувачем піхотної дивізії призначили бригадного генерала Норберта Івановського.

Нова дивізія буде розміщуватися на території чотирьох воєводств: Підляському, Мазовецькому, Вармінсько-Мазурському та Куявсько-Поморському.

Поки немає точної інформації, як саме озброять новосформований батальйон, але під час заходу на постері був зображений БТР Rosomak з баштою ZSSW-30. За планами польського уряду, нова піхотна дивізія матиме на озброєнні танки M1 Abrams та K2.

Крім того, артилерійська бригада, яка входитиме у нову дивізію, отримає 155-мм південнокорейські САУ K9 і польські САУ Krab. Планується, що чисельність особового складу нової дивізії сягатиме 30 тисяч бійців.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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