Польща передала Україні “літаючі танки“

Польща в рамках нового пакету військової допомоги передала Україні 10 ударних гелікоптерів Мі-24. Про це повідомили американські ЗМІ.

За даними американських ЗМІ, надалі Варшава ще передасть Києву гелікоптери.

Польща до початку повномасштабного вторгнення в Україну російських окупаційних військ мала 28 вертольотів Мі-24 D/W. Їх спеціально не модернізували, плануючи за деякий час зняти з озброєння. Втім, деякі польські Мі-24 все ж таки були доопрацьовані. Вони, наприклад, отримали додаткові системи захисту та систему для польотів уночі.

До речі, Польща на початку 2000-х років, а потім у 2007 році хотіла модернізувати Мі-24, але цього так і не сталося. Швидше за все це і не буде реалізовано.

Зважаючи на все, Варшава всі свої Мі-24 передасть Україні. Замість них буде куплено 96 вертольотів AH-64E Apache Guardian (кількома партіями). Вже незабаром Польща отримає від США вісім б/в гелікоптерів AH-64D Longbow Apache, які, мабуть, використовуватимуть для тренування екіпажів майбутніх Apache Guardian.

Чи будуть поляками доопрацьовані Мі-24 перед їхньою передачею нашій країні – не відомо. Наразі ударні вертольоти Мі-24 (а також багатоцільові Мі-17) у ЗСУ найчастіше використовують для завдання ударів по російських окупантах некерованими ракетами.

Так само російські окупанти застосовують і свої гелікоптери, зокрема набагато сучасніші Ka-52 і Мі-28N. Але вертольоти окупантів мають протитанкові керовані ракети LMUR з дальністю дії кілька кілометрів. Крім того, Ка-52 оснащується протитанковими ракетами "Вихор", які виявилися особливо небезпечними для української бронетехніки.

Україна вже давно домагається постачання західних ударних вертольотів, але поки що їх не отримала. Тому ЗСУ змушені, як і раніше, використовувати гелікоптери з радянського "родоводу".

Армія СРСР прийняла на озброєння гелікоптери Мі-24 ("Крокодил") на початку 1970-х років. Їх активно застосовували в Афганістані. Цей вертоліт виявився надійним, тому іноді його називають "літаючий танк".

Тим не менш, Мі-24 на даний момент – це вже застарілий гелікоптер. У боях його можна використовувати лише після модернізації. Наприклад, потрібні сучасні системи авіоніки, озброєння та захисту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща передасть Україні новітні штурмові гвинтівки.