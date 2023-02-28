Зеленський закликав партнерів зняти авіаційне табу

Україні необхідний авіаційний компонент ППО – сучасні бойові літаки, щоб можна було убезпечити від російського терору всю територію. Про це повідомив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський, інформує ZN.ua .

Він зазначив, що минулої доби Росія запустила 14 шахедів, 11 з яких вдалося збити, проте є влучання у Хмельницькій області - загинули двоє працівників ДСНС, троє поранені.

"ППО повноцінне тоді, коли забезпечується, зокрема, й авіацією. Сучасною авіацією", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що українські льотчики разом із нашими зенітниками, разом з усіма воїнами і фахівцями Повітряних сил уже роблять велику роботу. Але повністю зможемо захистити небо, коли буде прибрано авіаційне табу у відносинах із нашими партнерами.