Зеленський закликав партнерів зняти авіаційне табу

Росія вночі атакувала дронами.

Зеленський закликав партнерів зняти авіаційне табу
© Скріншот Youtube

Україні необхідний авіаційний компонент ППО – сучасні бойові літаки, щоб можна було убезпечити від російського терору всю територію. Про це повідомив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський, інформує ZN.ua.

Він зазначив, що минулої доби Росія запустила 14 шахедів, 11 з яких вдалося збити, проте є влучання у Хмельницькій області - загинули двоє працівників ДСНС, троє поранені.

"ППО повноцінне тоді, коли забезпечується, зокрема, й авіацією. Сучасною авіацією", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що українські льотчики разом із нашими зенітниками, разом з усіма воїнами і фахівцями Повітряних сил уже роблять велику роботу. Але повністю зможемо захистити небо, коли буде прибрано авіаційне табу у відносинах із нашими партнерами.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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