Ситуація навколо Молдови розпалюється: помічено колону військової техніки з HIMARS

Ситуація навколо Молдови розпалюється: помічено колону військової техніки з HIMARS

У Румунії було помічено військову активність.

Зокрема, в Мережі з'явилося відео, на якому нібито знято колону військової техніки.

Стверджується, що техніка рухається у напрямку кордону з Молдовою.

У колоні щонайменше одна пускова установка РСЗВ HIMARS і п'ять зенітних гарматних комплексів Gepard німецького виробництва.

«У НАТО вирішили, що одного Хаймерса та 5 "Гепардів" буде достатньо, щоб покінчити з потішною проксі Росії», - прокоментував кадри співзасновник Українського інституту майбутнього, політичний експерт Юрій Романенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія готує військовий переворот у Молдові.

Про такі побоювання заявила на Мюнхенській безпековій конференції президент Молдови Майя Санду. Росія, за її словами, планує повалити владу через захоплення державних будівель із взяттям заручників і протести, згодом - провести дострокові вибори.

Молдова

У свою чергу член парламенту Молдови Оазу Нантой, коментуючи цю інформацію, заявив, що в країні існує реальна "п'ята колона", яка грає на "руку Росії". Також він зазначив, що, на його думку, Україна ніколи не нападе на Придністров'я, а військовий контингент України поблизу цієї території необхідний для захисту від російських провокацій.

Нагадаємо також, що президент України Володимир Зеленський наголошував, що росія може вторгнутися до Молдови з боку Придністров'я.

«Наразі росіяни вкидають інформацію про те, що Україна нібито збирається увійти на територію Придністров'я. Ми цінуємо незалежність інших держав. Придністров'я – Молдова. Росія провокує, щоб ми увійшли на законні території Молдови. Але вторгнутися може саме Росія з території Придністров'я”, – говорив Зеленський, додавши, що передав Майї Санду розвіддані української розвідки.

За його словами, Путіну потрібно показувати "успіх". Він може бути там, де є слабке місце. Є приклад Молдови. Є докази, що Росія хотіла змінити главу цієї держави.


Катерина Петренко, politeka.net





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